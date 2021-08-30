Озвучена программа визита Путина во Владивосток

Президент Владимир Путин в первые дни осени посетит Владивосток. Глава государства примет участие в VI Восточном экономическом форуме (ВЭФ), тема которого в этом году – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

1 сентября Владимир Путин посетит Всероссийский детский центр "Океан", где проведёт приуроченную ко Дню знаний встречу со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Также в присутствии президента в режиме видеоконференции состоится церемония подписания "Добровольных обязательств" компаниями – учредителями российского "Альянса по защите детей в цифровой среде", а также церемония открытия социальных объектов образования в Республике Дагестан. В тот же день запланирована рабочая встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

2 сентября глава государства посетит введённый в эксплуатацию в июле Дальневосточный морской тренажёрный центр Морского государственного университета имени адмирала Невельского, осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации морских специалистов. Владимир Путин ознакомится с тренировочным процессом, передовыми научно-техническими разработками МГУ Невельского, а также пообщается с курсантами. Позже на площадке ВЭФ главе государства будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств. Далее в формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

3 сентября Президент выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой в онлайн-формате примут участие глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух. С видеоприветствиями обратятся президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча. Глава российского государства также пообщается в режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий форума.