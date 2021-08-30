Тюменская область вошла в десятку лидеров чемпионата WorldSkills

В Уфе подвели итоги финала IX национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) – 2021". На протяжении нескольких дней вся страна пристально следила за ходом чемпионата. В соревнованиях приняли участие 1786 конкурсантов со всей страны. По итогам нацфинала Тюменская область вошла в десятку самых сильных команд регионов, поднявшись с 12 места.

Серебряные медали завоевали:

Буканов Максим, "Сантехника и отопление".

Рахимов Артур, "Сантехника и отопление — юниоры".

Борисенко Мария, "Кондитерское дело — юниоры".

Бронзовые медали взяли:

Пименова Дарья, "Графический дизайн".

Кулаков Данила, "Сетевое и системное администрирование".

Лукьяненко Виктор, "Кирпичная кладка".

Пушников Данила, "Плотницкое дело".

Подворко Елизавета, "Кондитерское дело".

Вербилова Надежда, "Медицинский и социальный уход".

Мдинарадзе Екатерина / Осипов Сергей, "Предпринимательство".

Мусин Ерлан, "Стоматология ортопедическая".

Кроме этого, в копилку региона добавились три медальона за мастерство:

Ралис Шаяхметов, "Сухое строительство и штукатурные работы".

Владислав Ерастов, "Администрирование отеля".

Арам Мовсисян / Мария Орлова, "Турагентская деятельность".

Чуть ранее еще четыре медальона тюменцы получили по итогам отборочного этапа в компетенциях "Туризм", "Кузовной ремонт", "Звукорежиссура" и "Управление локомотивом".

Напомним, что самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников проходили с 25 по 29 августа 2021 г. Соревнования прошли по 105 компетенциям, разделенным на 7 блоков профессий: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.

Тюменская область в этом году была представлена в 26 компетенциях.

"Каждый год мы стремимся расширять и масштаб нашего участия в конкурсном движении. Мы начинали с 6 компетенций, когда в первый раз проводили региональные соревнования. Для нас "Ворлдскиллс" не просто конкурсное движение. Для нашего региона это мощный профориентационный проект. Мы курируем эту сферу совместно с департаментом образования и науки. И содружество двух органов власти и двух направлений — образования и власти — позволяет нам не просто готовить кадры, а готовить их под реальные потребности работодателей нашего региона. Именно поэтому в этом году целых 8 колледжей Тюменской области вошли в рейтинг топ-100", — отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.