30 Августа 2021
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аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолеты (2019) | Фото: Накануне.RU

СМИ: пресс-секретарь Навального покинула Россию

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России, она может направляться в Хельсинки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированные источники. Подтверждения или опровержения от самой Ярмыш пока нет.

В середине августа суд признал Ярмыш виновной по ч.4 ст.33 ч.1 ст. 236 УК РФ и приговорил к ограничению свободы на полтора года. Ранее аналогичный приговор по тому же "санитарному делу" вынесли соратнице Алексея Навального Любови Соболь.

Прокуратура просила приговорить Ярмыш к двум годам ограничения свободы и оставить домашний арест в силе до апелляции.

До вступления приговора в силу Ярмыш может находиться на свободе, так что ее выезд за границу сейчас не будет являться нарушением.

Ранее СМИ сообщали, что Соболь покинула Россию после того, как суд вынес свое решение. Но ее адвокат отметил, что Соболь может покидать страну, поскольку подана апелляция, а решение суда не вступило в силу.

По "санитарному делу" проходят сторонники Алексея Навального, призывавшие к выходу на несанкционированные акции в его поддержку. Поскольку это происходило во время действия пандемических ограничений, прокуратура сочла это нарушением санитарно-эпидемиологических требований.

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Теги: алексей навальный, кира ярмыш, приговор, санитарное дело



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