30 Августа 2021
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лесной пожар Якутия (2019) | Фото:roscosmos.ru

Эксперты МЧС считают, что лесные пожары могут снова разгореться в Якутии на этой неделе

Эксперты МЧС предрекли Якутии ухудшение ситуации с лесными пожарами на этой неделе.

"Высокие риски ухудшения лесопожарной обстановки прогнозируются на востоке Алданского, в Амгинском, Усть-Майском, местами в Томпонском улусах Республики Саха (Якутия). Сложная обстановка остается в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области", - сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Также аналитики ожидают ухудшение ситуации еще в нескольких регионах: на юго-западе Сибирского, юго-востоке Центрального федеральных округов, а также в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставропольском крае, в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

"На текущей неделе в связи с метеоусловиями сохраняется неблагоприятный прогноз по природным пожарам в Приволжском и южной части Уральского федеральных округов", - добавили в институте.

При этом в самом МЧС считают ситуацию в Якутии стабильной. "За прошедшую неделю площадь пожаров уменьшилась более чем в три раза. За неделю авиацией проведено свыше 280 сливов, сброшено более 2 тыс. т воды", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что тушение природных пожаров в Якутии практически завершилось.

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Теги: мчс, якутия, лесные пожары, погода, прогноз



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