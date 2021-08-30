30 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
подозреваемый задержанный наручники Серов (2017) | Фото: В.Н. Горелых

Уралец похитил свою жену, связал и отвез в лес

На Среднем Урале ранее судимый мужчина подозревается в похищении супруги. Возбуждено дело.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в ночь на 11 августа: уралец, применяя насилие, в ходе ссоры связал руки своей жене и против ее воли вывел из дома. Затем он усадил женщину в автомобиль, на котором отвез ее в лес Нижнесергинского района. Через некоторое время жертва сумела самостоятельно сбежать от агрессивного мужа.

Возбуждено дело по части 1 статьи 126 УК РФ (Похищение человека). Проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, поводом для семейной криминальной разборки послужило письмо из загса с уведомлением о предстоящем разводе, обнаруженное мужчиной в почтовом ящике.

"Тревожное сообщение о конфликте между родителями в дежурную часть ОВД Нижних Серег поступило среди ночи от несовершеннолетнего ребенка супругов. Недовольный тем, что жена сама решила его бросить, гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, связал ей руки и заклеил рот скотчем, а для дальнейшей расправы вывез в лес на автомашине "Фольксваген". К счастью, женщине удалось освободиться и убежать, до смерти напугавшись. Она думала, что больше уже и не увидит собственного 17-летнего сына.

Подозреваемого в похищении человека сыщики уголовного розыска задержали по "горячим следам". Любитель поскандалить и ранее был не в ладах с законом: он имеет судимости за кражу и грабеж. Наказание в виде восьми лет лишения свободы отбывал в исправительной колонии №2 Екатеринбурга, откуда освободился в 2003 году", - рассказал полковник Горелых.

Теперь похитителю жены грозит до пяти лет "зоны".

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Теги: похищение, жена, Средний Урал, дело, СКР



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