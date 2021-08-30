30 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
задержанный наручники мошенники (2010) | Фото:ru.tsn.ua

"Дело имеет фон холодной войны": Швейцария отказывается выдавать России бизнесмена Клюшина

Швейцария отказывается выдавать России задержаного на ее территории владельца фирмы М13 Владислава Клюшина.

В США бизнесмена обвиняют в промышленном шпионаже и взломе компьютерных сетей с целью хищения и вымогательства. Вашингтон также требует выдачи Клюшина. Запрос из РФ на выдачу был подан 7 апреля, США – 19 апреля. Ранее Клюшин безуспешно подавал апелляцию на арест.

Клюшина арестовали в Швейцарии в марте 2021 по запросу США. Сейчас его особо тщательно охраняют: всерьез боятся попытки похитить или убить секретоносителя, сообщает телеграмм-канал Redacted Р6.

Женевский адвокат россиянина Оливер Сирик заявит, что США устроили Клюшину "ловушку в Швейцарии" и теперь добиваются его выдачи по "политическим" мотивам, передает ТАСС со ссылкой на Matin Dimanche.

Сирик заявил, что Клюшин занимается сферой IT-технологий и "знает стратегические государственные секреты". Издание пишет, что дело имеет "фон холодной войны", учитывая, что Клюшин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства.

Как отмечает Redacted Р6, в РФ бизнесмена связывали со стратегическим руководством каналов Telegram. "Его структуры были подрядчиками АП, правительства Москвы и др. по важным информационным проектам, сотрудники были допущены к гостайне. Сейчас с контрактами начались проблемы", - пишет телеграм-канал.

В СМИ Клюшина упоминали как предполагаемого владельца телеграм-канала "Незыгарь", впрочем, сам он это отрицал.

Ранее "Незыгарь" опубликовал апелляцию Клюшина на свой арест в Швейцарии. В частности, в ней российский бизнесмен утверждает, что Минюст США получил информацию о его планах поездки в Швейцарию сомнительным или незаконным образом и что запрос властей США об его экстрадиции политически мотивирован, так как он "обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего государства".

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Теги: владислав клюшин, швейцария



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Ранее 09.06.2021 19:08 Мск В Швейцарии по запросу США арестовали российского бизнесмена Владислава Клюшина


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