"Дело имеет фон холодной войны": Швейцария отказывается выдавать России бизнесмена Клюшина

Швейцария отказывается выдавать России задержаного на ее территории владельца фирмы М13 Владислава Клюшина.

В США бизнесмена обвиняют в промышленном шпионаже и взломе компьютерных сетей с целью хищения и вымогательства. Вашингтон также требует выдачи Клюшина. Запрос из РФ на выдачу был подан 7 апреля, США – 19 апреля. Ранее Клюшин безуспешно подавал апелляцию на арест.

Клюшина арестовали в Швейцарии в марте 2021 по запросу США. Сейчас его особо тщательно охраняют: всерьез боятся попытки похитить или убить секретоносителя, сообщает телеграмм-канал Redacted Р6.

Женевский адвокат россиянина Оливер Сирик заявит, что США устроили Клюшину "ловушку в Швейцарии" и теперь добиваются его выдачи по "политическим" мотивам, передает ТАСС со ссылкой на Matin Dimanche.

Сирик заявил, что Клюшин занимается сферой IT-технологий и "знает стратегические государственные секреты". Издание пишет, что дело имеет "фон холодной войны", учитывая, что Клюшин руководит IT-компанией, которая разрабатывала ПО по заказу государства.

Как отмечает Redacted Р6, в РФ бизнесмена связывали со стратегическим руководством каналов Telegram. "Его структуры были подрядчиками АП, правительства Москвы и др. по важным информационным проектам, сотрудники были допущены к гостайне. Сейчас с контрактами начались проблемы", - пишет телеграм-канал.

В СМИ Клюшина упоминали как предполагаемого владельца телеграм-канала "Незыгарь", впрочем, сам он это отрицал.

Ранее "Незыгарь" опубликовал апелляцию Клюшина на свой арест в Швейцарии. В частности, в ней российский бизнесмен утверждает, что Минюст США получил информацию о его планах поездки в Швейцарию сомнительным или незаконным образом и что запрос властей США об его экстрадиции политически мотивирован, так как он "обладает ценными секретными знаниями о России для запрашивающего государства".