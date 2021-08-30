В Екатеринбурге построят музей оружия по проекту создателя знаменитого "ананаса"

РМК построит музей оружия в уральской столице по проекту Нормана Фостера - создателя знаменитого в Екатеринбурге "ананаса" или штаб квартиры РМК. Об этом сегодня на заседании Совета неравнодушных горожан сообщил глава города Алексей Орлов.

По его словам, здание станет точкой притяжения для горожан и гостей уральской столицы, а сам музей попадет во все туристические путеводители.

Напомним, что уникальное здание Русской медной компании включено в официальные туристические путеводители, карты и мобильные приложения Екатеринбурга и Свердловской области. Узнать о новой достопримечательности можно в том числе в мобильном приложении "Открой Урал". Приложение доступно на AppStore и Play Market.