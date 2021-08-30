Вице-мэр Москвы назвала причины, по которым детей могут не пустить в школу 1 сентября

У московских школьников никто не будет требовать отрицательные ПЦР-тесты перед посещением школы, заявила вице-мэр столицы по социальной политике Анастасия Ракова.

"ПЦР-тесты для детей перед 1 сентября ни в школы, ни в детские сады, ни в техникумы не нужны", - сказала Ракова на пресс-конференции.

При этом она отметила, что в школу не пустят детей с симптомами ОРВИ и тех, кто находился в контакте с заболевшими коронавирусом.