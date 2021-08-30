Ямальские коммунисты жалуются на заклейку своей агитации

На Ямале коммунисты пожаловались на избирательные комиссии, которые заклеивают агитационные плакаты КПРФ плакатами с приглашениями на выборы, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом на своей странице "ВКонтакте" опубликовала депутат заксобрания, лидер регионального КПРФ Елена Кукушкина.

"Участковые избирательные комиссии Нового Уренгоя на выборы приглашают. Ведь должны знать об административной ответственности за порчу агитации и об уголовной ответственности должны знать за фальсификацию на избирательных участках", - сообщила она, приводя в качестве доказательства фотографию с заклеенным агитплакатом КПРФ.

Получить оперативный комментарий в территориальном избиркоме не удалось. На звонок никто не ответил.