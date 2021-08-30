Путин не считает истиной утверждение, что Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа

Владимир Путин намекнул, что не согласен с версией об убийстве патриарха Филиппа Малютой Скуратовым в XVI веке.

На встрече с президентом тверской губернатор Игорь Руденя начал рассказывать президенту про реконструкцию и сохранение исторического наследия в регионе. Руденя сообщил, что есть предложение передвинуть речной вокзал – региональный памятник, и восстановить Отроч монастырь на стрелке реки Тверцы и Волги.

"Отроч монастырь был основан, первое упоминание, в 1265 году, это Ярослав Ярославич. Дальше – огромная история. В 1930-е годы он был снесен, остался только центральный собор от него, и построили, Владимир Владимирович, речной вокзал. Речной вокзал – это региональный памятник. Есть письмо-обращение, я попросил бы, если можно, распоряжение – сделать рабочую группу и Мединского туда включить, потому что он очень хорошо знает нашу историю. Мы много чего делали с ним по региону, в том числе и наш мемориал. Если такое распоряжение выйдет, то мы с Министерством культуры и речной вокзал передвинем и, соответственно, восстановим Отроч монастырь", - рассказал губернатор.

"Вы хотите его передвинуть?" – спросил президент.

"Чуть-чуть. Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа", - рассказал Руденя.

"Это только одна из версий", - отметил президент, но губернатор уже начал рассказывать про наследие, связанное с Александром Невским.

В 1568 году в тверской Отроч монастырь был сослан смещенный митрополит Московский и всея Руси Филипп, попавший в опалу Ивана Грозного. Годом позже царь проезжал через Тверь по дороге в Великий Новгород, и, остановившись в городе, просил у узника благословения, в чем Филипп Ивану Грозному отказал. После этого, согласно житию святителя Филиппа, Малюта Скуратов задушил узника подушкой. Версия убийства митрополита Московского и всея Руси святителя Филиппа Московского Малютой Скуратовым является традиционной в историографии, ее поддерживают большинство отечественных историков и историографов XIX века таких, как Карамзин и Соловьев.