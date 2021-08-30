30 Августа 2021
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Общество В России
Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Путин рассказал о хороших показателях антител после вакцинации

После вакцинации от коронавируса показатели антител у Владимира Путина держатся хорошо. Об этом сам президент России заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщает пресс-служба Кремля.

"У меня держатся все эти показатели хорошо", — сказал Путин.

В мае глава государства рассказал о том, сколько антител у него выработалось после вакцинации от коронавируса. "Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался. Как врачи сказали, это хороший результат", - сказал президент.

Первый компонент президенту ввели 23 марта, второй - 14 апреля. Он не сообщал, какой именно из российских зарегистрированных вакцин воспользовался.

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Теги: владимир путин, вакцинация, антитела



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