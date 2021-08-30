В пермской гордуме появился "номинальный" депутат: ни в одном заседании думы он не успеет поучаствовать

Новым депутатом пермской гордумы от ЛДПР стал Андрей Шилоносов, передает корреспондент Накануне.RU.

Информацию об этом подтвердили в избиркоме. Шилоносов занял освободившийся мандат экс-депутата гордумы Ильи Лисняка. Примечательно, что поучаствовать в заседаниях пермской городской думы новый депутат не успеет: последнее заседание состоялось 24 августа. Новых заседаний думы шестого созыва не будет. В сентябре состоятся выборы нового состава городского парламента.

Напомним, мандат Лисняк сдал 24 августа. Свое решение парламентарий объяснил тем, что вступил в партию "Справедливая россия – патриоты – за правду" и был выдвинут в качестве кандидата на выборах в заксобрание.

Ранее Лисняк, Коробов, а также Форсюк публично заявили о выходе из ЛДПР весной. Однако добиваться снятия с партийного учета им пришлось через суд. Свое решение истцы объясняли тем, что партийная идеология и принципы работы реготделения больше не соответствуют их ценностям и убеждениям. По их мнению, ЛДПР намеренно затягивало процесс с целью не допустить их выдвижения на выборы от иных партий, и обратились в суд. Свердловский районный суд Перми поддержал истцов и обязал реготделение снять их с партийного учета. Пермский краевой суд оставил это решение в силе.

