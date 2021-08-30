Лавров назвал нападки на Сталина частью атаки на итоги Второй мировой

Министр иностранных дел Сергей Лавров встретился в Волгограде с ветеранами и сделал неожиданное для представителей власти заявление.

Высшее руководство страны известно критикой самых различных аспектов советского прошлого, но сейчас Лавров счёл нападки на личность Сталина атакой на итоги Второй мировой войны.

"[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны" - приводит ТАСС слова министра.