В Магнитогорске жильцов дома эвакуировали из-за обрушения

В Магнитогорске обрушилась часть конструкции жилого дома по улице Чкалова. Жильцов подъезда эвакуировали на время проведения работ по расчистке крыши, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обрушение произошло вечером 29 августа. Обрушилась верхняя кирпичная часть вентиляционной шахты. Никто из жильцов и прохожих от падения обломков не пострадал.

Работы по расчистке крыши и придомовой территории длились до полуночи. На это время жильцы подъезда были эвакуированы.

Также был проведен осмотр стен, который показал отсутствие трещин и видимых признаков разрушений.