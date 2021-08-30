Губернатор Ямала заявил о вымогательстве у него миллиона рублей в месяц

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, как у него пытались вымогать деньги за прекращение публикаций о том, что его жена якобы является родственницей руководителя строительной компании "Тюменьтел" Абрама Овеяна, из-за чего организация якобы получает "лакомые" контракты на территории округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Официально заявляю: этот строитель – ни двоюродный, ни троюродный, никакой дядя. История до банальности проста. Выходит серия заказных статей. Проходит две недели. На моих помощников выходит инициативная группа и говорит: "Давайте 1 млн руб. в месяц и всё прекращается"", - сказал губернатор в видеоролике о своей поездке по округу, опубликованном на Youtube-канале учреждённого властями округа АНО "Ямал медиа".

Артюхов уточнил, что те, кто вымогал у него деньги, "видели, что регион небедный, никто из политиков не хочет, чтобы против них писали компромат, давайте создадим такую ситуацию".

"Моя позиция – мы в переговоры с террористами не вступаем", - сказал губернатор.