В Москве собираются построить еще более 500 православных храмов

Программу строительства в Москве православных храмов собираются расширить. Изначально она была известна как "Программа 200" – по числу предполагаемых церковных учреждений, но теперь ее следует масштабировать, считает куратор программы, депутат Госдумы Владимир Ресин.

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"Еще не один десяток лет пройдет, а храмы будут строиться. Москва развивается, Москва растет. И если иметь храмы в шаговой доступности (один храм на 20-30 тыс. человек), конечно, тогда речь должна идти не о 200 и не о 300 храмах. И даже не о 500 храмах", - цитирует Ресина "Интерфакс".

"3а десять лет с момента закладки первой капсулы в основание первого программного храма в работе на территории "большой Москвы" находились 283 храмовых комплекса, из них построено уже 103 храмовых комплекса", — сообщил Ресин. Программа стартовала в 2010 году.

Программа полностью финансируется на пожертвования, в числе членов попечительского совета значатся Сергей Собянин и Патриарх Кирилл.