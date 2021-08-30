Бастрыкин ждет доклада главы свердловского СКР из-за случая со змеей и ребенком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ряде происшествий с детьми в нескольких регионах страны. Одним из них стал случай в контактном зоопарке Екатеринбурга.

Напомним, змея укусила 5-летнюю девочку в "Парке бабочек", что на проспекте Ленина. Инцидент произошел в минувшие выходные, пострадавшую отвезли в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил главе Следственного комитета РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему об обстоятельствах получения травм ребенком в контактном зоопарке. Сейчас проводится проверка на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства инцидента.