МВД признало пожизненно нежелательным пребывание комика Мирзализаде в России

МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России стендап-комика Идрака Мирзализаде.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, принятое решение связано с шуткой стендапера, в которой он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

Артист является гражданином Белоруссии. В пресс-службе ведомства сообщили, что он в последние годы неоднократно приезжал в Россию, в марте 2021 года получил вид на жительство.

Шутка, получившая широкий общественный резонанс, прозвучала в программе "Разгон". Речь шла о трудностях, с которыми сталкиваются люди с неславянской внешностью на рынке аренды жилья. Мирзализаде обвинили в русофобии, в Сети началась травля. Позже на него напали в центре Москвы. 9 августа комик был арестован на 10 суток по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП).

Друг Идрака, комик Артур Чапарян рассказал Mash, что после освобождения из ИВС тот был подавлен, не шел на контакт, а на днях уехал в Белоруссию. По словам Артура, Идрак уже несколько дней не отвечает на звонки.

Напомним, в январе комик Александр Долгополов покинул Россию, опасаясь уголовного преследования. Ранее на него подали заявление об оскорблении чувств верующих.