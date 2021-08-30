Электроснабжение восстановят уже в ближайшие дни: рабочие приступили к расчистке крыши на Мичурина после пожара

После пожара в квартире на ул. Мичурина (Екатеринбург), унесший жизни супружеской пары, прошло уже три дня и все это время специалисты управляющей компании расчищают крышу от угля и мусора. Проход к дому перекрыт лентами, а у самого здания работает кран, выгружающий крупные металлические и деревянные конструкции, передает корреспондент Накануне.RU.

Жители дома до сих пор отходят от пожара, и большинство не стремится общаться с журналистами. Однако нам удалось поговорить с одним из жильцов, проживающей на пятом этаже. Девушка рассказала, что из-за пожара, который через квартиру в соседнем подъезде распространился по крыше, потолок в ее жилище начал протекать. Вместе с отсутствием электро - и, до недавнего времени водоснабжения, это пока единственные проблемы. Девушка также заявила, что не собирается обращаться в маневренный фонд для предоставления временного жилья, поскольку лично в ее квартире повреждения не настолько серьезные.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в фонд до сих пока никто так и не обратился. Там также добавили, что после того, как в пятницу были восстановлены холодное и горячее водоснабжение, а также газоснабжение, специалисты ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" приступили к контрольному осмотру систем электричества. В случае, если строительные конструкции просохли и повреждений электрических сетей выявлено не будет, питание дома возобновится уже в ближайшее время.

"Экспертная комиссия, созданная для проведения обследования последствий пожара в жилом доме по адресу Мичурина, 98 в Октябрьском районе Екатеринбурга, в минувшие выходные приступила к осмотру повреждённых конструкций и коммуникаций многоквартирного жилого дома. На сегодняшний день угроз жизни и здоровью граждан нет", - уверяют в мэрии.

После расчистки крыши от мусора, рабочие сразу же расстилают водонепроницаемое покрытие на всей площади кровли жилого дома. Помимо использования крана, специалисты также просто сбрасывают мелкий мусор с торцов здания, чтобы не задеть балконы и окна жильцов. Об этом Накануне.RU рассказал один из сотрудников управляющей компании, работающий на месте. Он отметил, что состояние крыши "плачевное" и даже сейчас сложно оценить, какой процент мусора уже был убран и сколько еще предстоит работать.

Напомним, что трагедия произошла с 26 на 27 августа. Пожар вспыхнул в одной из квартир 5-этажного дома. По словам соседей, проживающих в доме на Малышева, смерти супружеской пары, вероятно, можно было бы избежать, если бы вдоль дома не парковались машины, на которые уже давно жалуются жильцы.

"Здесь не положена стоянка. А никто не проверяет: постановление, не постановление – никто его не контролирует. У нас эти ворота открываются насквозь и можно пожарным проехать, но машине, которая уже подъехала сюда, пришлось объезжать и ехать в объезд, чтобы потушить пожар. В итоге люди сгорели. Сквозной проезд всегда закрыт – ни скорая, ни пожарные, никто проехать не может", - рассказала одна из жильцов дома №85. Она также отметила, что после пожара, у них который день не работает телевидение.

Напомним, что в границах этого многоквартирного жилого дома был введен режим "чрезвычайной ситуации" локального уровня, а оказание помощи погорельцам взял под личный контроль глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Граждане, лишившиеся жилья при пожаре, в случае отсутствия в собственности иных жилых помещений, могут обратиться в ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" с заявлением о предоставлении для временного проживания жилого помещения из манёвренного фонда по телефонам 357-21-00, 357-21-30.

По факту пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Ранее в прокуратуре назвали предварительную причину пожара на Мичурина.