Электроснабжение восстановят уже в ближайшие дни: рабочие приступили к расчистке крыши на Мичурина после пожара

30 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Мичурина, 98 в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Электроснабжение восстановят уже в ближайшие дни: рабочие приступили к расчистке крыши на Мичурина после пожара

После пожара в квартире на ул. Мичурина (Екатеринбург), унесший жизни супружеской пары, прошло уже три дня и все это время специалисты управляющей компании расчищают крышу от угля и мусора. Проход к дому перекрыт лентами, а у самого здания работает кран, выгружающий крупные металлические и деревянные конструкции, передает корреспондент Накануне.RU.

Мичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUМичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Жители дома до сих пор отходят от пожара, и большинство не стремится общаться с журналистами. Однако нам удалось поговорить с одним из жильцов, проживающей на пятом этаже. Девушка рассказала, что из-за пожара, который через квартиру в соседнем подъезде распространился по крыше, потолок в ее жилище начал протекать. Вместе с отсутствием электро - и, до недавнего времени водоснабжения, это пока единственные проблемы. Девушка также заявила, что не собирается обращаться в маневренный фонд для предоставления временного жилья, поскольку лично в ее квартире повреждения не настолько серьезные.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в фонд до сих пока никто так и не обратился. Там также добавили, что после того, как в пятницу были восстановлены холодное и горячее водоснабжение, а также газоснабжение, специалисты ООО "УК ЖКХ Октябрьского района" приступили к контрольному осмотру систем электричества. В случае, если строительные конструкции просохли и повреждений электрических сетей выявлено не будет, питание дома возобновится уже в ближайшее время.

Мичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUМичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

"Экспертная комиссия, созданная для проведения обследования последствий пожара в жилом доме по адресу Мичурина, 98 в Октябрьском районе Екатеринбурга, в минувшие выходные приступила к осмотру повреждённых конструкций и коммуникаций многоквартирного жилого дома. На сегодняшний день угроз жизни и здоровью граждан нет", - уверяют в мэрии.

После расчистки крыши от мусора, рабочие сразу же расстилают водонепроницаемое покрытие на всей площади кровли жилого дома. Помимо использования крана, специалисты также просто сбрасывают мелкий мусор с торцов здания, чтобы не задеть балконы и окна жильцов. Об этом Накануне.RU рассказал один из сотрудников управляющей компании, работающий на месте. Он отметил, что состояние крыши "плачевное" и даже сейчас сложно оценить, какой процент мусора уже был убран и сколько еще предстоит работать.

Мичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUМичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RUМичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что трагедия произошла с 26 на 27 августа. Пожар вспыхнул в одной из квартир 5-этажного дома. По словам соседей, проживающих в доме на Малышева, смерти супружеской пары, вероятно, можно было бы избежать, если бы вдоль дома не парковались машины, на которые уже давно жалуются жильцы.

"Здесь не положена стоянка. А никто не проверяет: постановление, не постановление – никто его не контролирует. У нас эти ворота открываются насквозь и можно пожарным проехать, но машине, которая уже подъехала сюда, пришлось объезжать и ехать в объезд, чтобы потушить пожар. В итоге люди сгорели. Сквозной проезд всегда закрыт – ни скорая, ни пожарные, никто проехать не может", - рассказала одна из жильцов дома №85. Она также отметила, что после пожара, у них который день не работает телевидение.

Мичурина, 98 в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что в границах этого многоквартирного жилого дома был введен режим "чрезвычайной ситуации" локального уровня, а оказание помощи погорельцам взял под личный контроль глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Граждане, лишившиеся жилья при пожаре, в случае отсутствия в собственности иных жилых помещений, могут обратиться в ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" с заявлением о предоставлении для временного проживания жилого помещения из манёвренного фонда по телефонам 357-21-00, 357-21-30.

По факту пожара в пятиэтажке в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Ранее в прокуратуре назвали предварительную причину пожара на Мичурина.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Мичурина, пожар, мэрия. УК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.08.2021 10:15 Мск Погибшие в пятиэтажке на Мичурина в Екатеринбурге были супругами. Возбуждено дело
Ранее 27.08.2021 07:41 Мск Названа предварительная причина пожара на Мичурина. Мэрия Екатеринбурга готова оказать помощь погорельцам
Ранее 27.08.2021 03:01 Мск Пожар в жилом доме Екатеринбурга: двое погибших


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети