ФАС вынесла предупреждение Apple из-за ограничения конкуренции в App Store

Федеральная антимонопольная служба России вынесла предупреждение компании Apple из-за запрета на информирование покупателей в App Store об альтернативных способах оплаты. Антимонопольщики заинтересовались ситуацией после обращения пользователей iOS-устройств и разработчиков приложений, говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

"Заявители отмечают, что в некоторых случаях купить товар, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, а после – приступить к чтению в приложении на iPhone или iPad, авторизовавшись под своей учетной записью. Это связано с тем, что Apple предусмотрена комиссия от 15% до 30% с каждого платежа в App Store. Но пользователи устройств не могут быть проинформированы о возможности покупок за пределами App Store", - отмечают в ФАС.

В службе указывают, что Apple усматривает информирование об альтернативных способах оплаты даже при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика. Такие приложения не допускаются в App Store до удаления ссылок. В ФАС считают, что это "ограничивает разработчиков в самостоятельном поведении, что негативно сказывается на конкуренции и может приводить к росту цен на продукцию разработчиков".

Указанные нарушения Apple должна устранить до 30 сентября 2021 года.