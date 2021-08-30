"Образование - это не услуга", - министр просвещения

На президиуме Госсовета было принято "фундаментальное решение", что образование не является услугой. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на Общероссийском родительском собрании.

"Учитель, педагог, он не оказывает услугу. Это призвание, это миссия, но никак не услуга", - сказал министр.

Он добавил, что также было принято решение после выборов в Госдуму внести в законодательство соответствующие поправки.

На днях президент России Владимир Путин заявил, что термин "услуга" не должен относиться к труду учителя, который обучает и воспитывает. Кравцов еще в марте признал, что назвать образование услугой было ошибкой.

"Родительское всероссийское сопротивление" (РВС) поддерживает эту позицию, но отмечает, что сказать правильные слова мало, нужны потребность и уважение в обществе к культуре и знаниям, а "до этого российской системе образования очень далеко".

"Тридцать лет ушло на то, чтобы превратить советского учителя в поставщика образовательных услуг. Неужели кто-то думает, что меньшее время уйдет на обратную трансформацию, даже если бы на нее была политическая воля?" - отмечает РВС.

Исключение из законодательства понятия "образовательные услуги" планировалось рассмотреть еще три года назад.