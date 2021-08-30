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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске 14 сирот получили квартиры

В Нижневартовске 14 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, отпраздновали новоселье. Они в рамках реализации программы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" стали обладателями квартир с чистовой отделкой в новом доме, который расположен на улице Осенней, сообщили Накануне.RU в мэрии

"Мне очень нравится, что моя квартира находится на солнечной стороне, и в развивающемся районе. Сейчас будем все закупать, чтобы создать уютную обстановку и можно будет переезжать сюда", - поделилась эмоциями новосёл Ульяна Обухова.

Как сообщили в управлении по опеке и попечительству администрации Нижневартовска, всего на приобретение 58 квартир для данной категории граждан из окружного бюджета нашему муниципалитету в этом году выделено свыше 104,3 млн руб. По словам члена думы Югры по социальной политике, заместителя председателя окружного парламента Натальи Западновой, вопрос обеспечения жильём детей-сирот держится на особом контроле на всех уровнях власти. Так, в частности, ведётся Всероссийский специализированный реестр, позволяющий отследить своевременность предоставления квартир данной категории граждан.

"Напомню, что ребята смогут оформить жильё на себя только через пять лет. Это для того, чтобы молодые люди смогли пройти социализацию. За этим процессом следят представители соцслужбы и службы опеки", - добавила Наталья Западнова.

Квартиры покупают в границах города в современных жилых микрорайонах, которые обеспечены всеми необходимыми коммуникациями, большим количеством парковочных мест, детских площадок и прочей социальной инфраструктурой, необходимой для комфортного проживания. Микрорайон 16-П – один из самых молодых: здесь открыты поликлинические отделения, имеются детские сады, школа.

Как сообщила начальник управления по жилищной политике администрации города Татьяна Борисова, в этом году выдача ключей от благоустроенных квартир детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей, продолжится. Ближайшая – в сентябре. Заселяться в начале осени будут 15 человек.

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Теги: сироты, Нижневартовск, Наталья Западнова



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