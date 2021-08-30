В Кремле не рассматривают массовые драки мигрантов как важную проблему

В Кремле не рассматривают конфликты мигрантов как важную проблему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и "если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов".

Песков также прокомментировал обращение представителей отрасли общественного питания к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой упростить наем иностранных работников.

Представитель Кремля отметил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в Россию, передает ТАСС.

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России все чаще, власти на этом фоне заявили об ужесточении преследования за подобные нарушения. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в Россию.