30 Августа 2021
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Тюмень, нелегалы, мигранты, рынок, полиция (2013) | Фото: УМВД РФ по Тюмени

В Кремле не рассматривают массовые драки мигрантов как важную проблему

В Кремле не рассматривают конфликты мигрантов как важную проблему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе и в России, и "если эти конфликты связаны с нарушением действующего законодательства, то миграционная служба и органы правопорядка принимают соответствующие меры в отношении участников этих конфликтов".

Песков также прокомментировал обращение представителей отрасли общественного питания к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой упростить наем иностранных работников.

Представитель Кремля отметил, что проблема нехватки трудовых мигрантов актуальна для экономики, но преждевременно говорить об изменении правил их въезда в Россию, передает ТАСС.

Массовые драки с участием иностранных мигрантов стали происходить в России все чаще, власти на этом фоне заявили об ужесточении преследования за подобные нарушения. В МВД заявили, что нарушителям грозит пожизненный запрет на въезд в Россию.

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Теги: дмитрий песков, мигранты, конфликты, драки



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