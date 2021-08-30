30 Августа 2021
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ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Нейрохирургический корпус ГКБ 40 Екатеринбурга возвращается к обычной работе

Начиная с сегодняшнего дня, 30 августа, нейрохирургическая служба городской клинической больницы №40 Екатеринбурга возобновляет оказание медпомощи пациентам по профилям "нейрохирургия" и "неврология".
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Напомним, в конце июня два корпуса ГКБ 40 отдали под лечение больных коронавирусом. Ранее в уральской столице сложилась непростая ситуация с местами для ковид-зараженных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе 40-й больницы, также вновь в полном объеме будут проводиться и диагностические исследования.

"После выписки всех пациентов с коронавирусной инфекцией в корпусе произведена полная дезинфекция для обеспечения безопасной медицинской помощи", - заверили в ГКБ 40.

Пациентов диспансерной группы могут пригласить для консультации врачи-отоневрологи, неврологи (детские и взрослые), эпилептологи, вертебрологи, нейрохирурги, ангиохирурги и специалисты кабинета профилактики повторного инсульта. Работа поликлиники организована в две смены, стационара - круглосуточно, с учетом поступающих по "неотложке".

Ранее свердловские власти заявляли, что не собираются открывать мобильный ковид-госпиталь в Екатеринбурге, несмотря на нехватку коек.

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Теги: ГКБ 40, коронавирус, корпус, нейрохирургия, Екатеринбург



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