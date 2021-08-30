30 Августа 2021
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Барельеф с Юрием Гагариным в Невельске. (2021) | Фото: instagram.com/glubinka_rossii

"По устному указанию вице-мэра": на Сахалине нашли виновных в сносе памятника Гагарину

В сахалинском городе Невельске возбуждены административное и уголовное производства из-за сноса памятника Гагарину – барельефа, который в разное время находился и в центре поселения, и на въезде в него, а в год 60-летия первого полета человека в космос оказался на берегу моря – выброшенный и разбитый.

"Установлено, что в 1971 году к 10-ой годовщине полета человека в космос в г. Невельске по ул. Советской (район торгового центра "Москва") был установлен объект - стела с барельефом летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина. В 1978 году стела была отреставрирована силами жителей города и установлена на въезде в город Невельск, - говорится в сообщении Невельской городской прокуратуры. - В июне текущего года по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа в отсутствие проекта организации работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ ООО "Спецстрой" произведен демонтаж стелы, в результате которого фактически осуществлен ее снос".

Барельеф с Юрием Гагариным в Невельске.(2021)|Фото: instagram.com/glubinka_rossii

В итоге на вице-мэра завели дело по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Мэру города вынесли представление со служебной проверкой – власти города не занимались охраной объекта культурного наследия. Также еще в середине августа возбуждено уголовное дело "по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".

Барельеф сейчас находится на хранении на территории администрации города. Принято решение о его реставрации, сейчас ищут подрядчиков.

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Теги: памятник, юрий гагарин, сахалин



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Ранее 11.08.2021 13:54 Мск На Сахалине снесли и выбросили памятник Юрию Гагарину


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