"По устному указанию вице-мэра": на Сахалине нашли виновных в сносе памятника Гагарину

В сахалинском городе Невельске возбуждены административное и уголовное производства из-за сноса памятника Гагарину – барельефа, который в разное время находился и в центре поселения, и на въезде в него, а в год 60-летия первого полета человека в космос оказался на берегу моря – выброшенный и разбитый.

"Установлено, что в 1971 году к 10-ой годовщине полета человека в космос в г. Невельске по ул. Советской (район торгового центра "Москва") был установлен объект - стела с барельефом летчика-космонавта СССР Ю.А. Гагарина. В 1978 году стела была отреставрирована силами жителей города и установлена на въезде в город Невельск, - говорится в сообщении Невельской городской прокуратуры. - В июне текущего года по устному указанию вице-мэра Невельского городского округа в отсутствие проекта организации работ по сносу, а также муниципального контракта на проведение соответствующих работ ООО "Спецстрой" произведен демонтаж стелы, в результате которого фактически осуществлен ее снос".

В итоге на вице-мэра завели дело по ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Мэру города вынесли представление со служебной проверкой – власти города не занимались охраной объекта культурного наследия. Также еще в середине августа возбуждено уголовное дело "по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".

Барельеф сейчас находится на хранении на территории администрации города. Принято решение о его реставрации, сейчас ищут подрядчиков.