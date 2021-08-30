30 Августа 2021
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Общество В России
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

У могилы Неизвестного солдата почетный караул стоит не круглосуточно, а для зрителей, - эксперт

Любопытную деталь о почетном карауле у могилы Неизвестного солдата подметил замдиректора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при Российском университете дружбы народов Борис Якеменко.

Он отметил, что в советское время почетный караул у Поста №1 (тогда им был Мавзолей Ленина) стоял круглосуточно. Сейчас же он стоит с восьми утра до восьми вечера.

"То есть раньше Почетный караул стоял для усопших, погибших, для памяти, для вечности. Для тех, кого нет, кто не видит. Сейчас он стоит ровно рабочий день. То есть для тех, кто есть, кто увидит... Здесь нет умысла или недосмотра - данный пример очень четко показывает, как деформируются формы исторической памяти, как она переходит из вечного во временное, становится репрезентативной", - написал он.

Постоянный пост почетного караула из состава Президентского полка был установлен у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата указом президента России 8 декабря 1997 года. Через четыре дня в восемь часов утра разводящий вывел первую смену на главный пост страны.

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Теги: вечный огонь, могила Неизвестного солдата



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