В новом учебном году школьники будут поднимать государственный флаг - Минпросвещения

В новом учебном году в российских школах воплотят инициативу с торжественным поднятием государственного флага по утрам. Об этом на брифинге сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Здесь не должно быть формализма, это будет хорошая практика. Во многих регионах она уже существует. Сами школьники хотят и стремятся участвовать в церемонии поднятия флага", - заявил министр.

Идею о поднятии флага школьниками высказали президенту страны Владимиру Путину участники встречи, посвященной 1 сентября. Глава государства одобрил идею: "Во многих странах мира в учебных заведениях и других учреждениях символы государства, прежде всего флаг страны, он поднимается вывешивается на флагшток регулярно, ежедневно".

"Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера. Например, точно должен быть единый общероссийский стандарт. Поскольку это вопрос общегосударственного характера, конечно, деньги небольшие, думаю, что и отфинансирован он должен быть из государственного бюджета", - добавил президент.

В этом году в 39 тыс. школ пойдут 17 млн российских учащихся. Это немного больше, чем было в прошлом учебном году, – примерно на 300 тыс. школьников. Из общего числа около 2 млн – это первоклассники.