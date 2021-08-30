30 Августа 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае не хватает врачей "скорой"

В Пермском крае не хватает более трети врачей "скорой помощи". Об этом говорится в сообщении краевого минздрава, опубликованного в группе "Гражданский патруль | Пермь и Пермский край" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Учреждение обеспечено 140 автомобилями скорой медицинской помощи, из которых 80 — собственный автопарк, 60 — ежедневно в круглосуточном режиме предоставляются по договору аутсорсинга. На сегодняшний день кадровый дефицит врачей составляет 34%", - говорится в документе.

Напомним, ранее министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень, призвала прикамцев поддержать врачей, которые испытывают сейчас чрезмерные нагрузки.

"В "красные зоны" помогать своим товарищам пришли даже те медики, которые не планировали работать с ковидом. Им очень тяжело сейчас – и морально, и физически. Поддержите их, ведь от их работы и душевного состояния зависит здоровье всех нас. Я ничего не могу вам пообещать. Не знаю, сколько еще продлится эта ситуация. Прошу только: берегите себя и родных. Есть возможность – уйдите на самоизоляцию. Не отказывайтесь от прививок. Носите маски, избегайте общественных мест. И, пожалуйста, будьте добрее друг к другу", - ранее обратилась министр к прикамцам.

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Теги: скорая помощь, дефицит врачей



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