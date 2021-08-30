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Политика В России Москва
выборы президента 18 марта 2018 года (2018) | Фото: Накануне.ru

Памфилова считает, что любой регион может найти "светлое, большое помещение" для размещения общественных наблюдателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала "отговорками" довод о том, что у ряда регионов может не быть денег на организацию работы центров общественного наблюдения на предстоящих выборах в Госдуму.

Ответственный секретарь СПЧ при президенте России Александр Точенов отметил на заседании ЦИК, что таким крупным городам как Москва и Екатеринбург повезло – у них есть деньги на организацию больших, вместительных центров общественного наблюдения. Именно такие центры в эти выборы станут единственным местом, в котором любой избиратель, человек "с улицы" сможет посмотреть за видеонаблюдением. "Но далеко не у всех регионов есть финансовые возможности как у Москвы или Екатеринбурга. Штабы [видеонаблюдения] часто размещаются в небольших помещениях", - посетовал правозащитник.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала это "отговорками" регионов. "В любом регионе есть светлое, большое помещение, где можно на три дня разместить людей. Ростелеком и Минцифры обеспечивает все эти панели (экраны – прим. ред.), от вас (регионов – прим. ред.) только добрая воля и желание. Никаких больших затрат со стороны местного бюджета нет", - полагает Памфилова.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что интерес к системе видеонаблюдения на выборах проявили ее коллеги из восьми государств, в том числе Нидерландов, Германии, Австрии, а также общеевропейский омбудсмен. Они приедут в Россию на выборы и будут работать в Москве и регионах. Москалькова назвала "огромным" интерес к "нашим инновациям". Примечательно, что ранее Памфилова отрицала наличие интереса в европейских странах к видеонаблюдению по той причине, что оно, якобы, нарушает право на личную жизнь, и европейцы не хотят, чтобы за ними смотрели во время избирательного процесса.

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Теги: элла памфилова, видеонаблюдение, выборы в госдуму, омбудсмен



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