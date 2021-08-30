Вблизи Нягани археологи нашли предметы эпохи раннего Железного века

Студенты исторического факультета УрФУ вернулись с учебной практики с ценными находками. Они вели раскопки в Октябрьском районе Югры, в 80 км от Нягани, на реке Ендырь, притоке Нижней Оби, и сделали различные находки, сообщили Накануне.RU в университете.

Участники экспедиции – студенты первого – третьего курсов направлений подготовки "История", "Антропология и этнология" – вернулись с предметами, которые датируются эпохой бронзы, раннего железного века и Средними веками. Любопытнейшая находка — керамическое сопло (трубка для нагнетания воздуха в плавильную печь), относящееся к бронзовому веку и, возможно, связанное с литейной мастерской начала II тысячелетия до н. э., которую екатеринбургские археологи раскопали неподалеку более 20 лет назад.

Сопло — всего лишь третий подобный археологический объект, найденный на обширной территории от Ханты-Мансийска до Салехарда. Однако южнее такие изделия встречаются вплоть до Северного Казахстана, территорий распространения синташтинской археологической культуры, население которой оставило знаменитое поселение Аркаим.

"Древние жители Нижнего Приобья не имели собственных рудных источников и использовали привозной металл. Тем не менее, как мы видим, "северяне" довольно умело обращались с металлом и успешно перенимали технологические новации. Таким образом, мы можем представить масштабы того информационного пространства, в которое они были вовлечены. А также сделать вывод о том, что уже тогда металлообрабатывающее производство было развито настолько, что со временем мастера-литейщики стали выделяться в составе общин рыболовов и охотников", - сказал руководитель экспедиции, заведующий кафедрой археологии и этнологии университета Сергей Кокшаров.

Другой объект пристального внимания участников экспедиции – постройка периода раннего железного века.

"Первый из углов котлована мы обнаружили в 2018 г., а в этом сезоне раскопали остальные три угла и восстановили формы всего помещения. В доме площадью примерно три на четыре метра находился мощный очаг. В жилище достаточно много предметов посуды, которые отличаются от стандартных образцов западносибирской керамики. Орнамент, нанесенный на посуду перевитым шнуром, характерен для Приуралья, но совсем не типичен для декора керамики Сургутского Приобья. Причем такая же керамика встречается и западнее, на реках Конда и Северная Сосьва, в Прикамье", - комментирует Сергей Кокшаров.

В этом же жилище экспедиция обнаружила несколько капель металла, а также фрагменты бронзовой подвески. По подвеске ученые рассчитывают установить более точный возраст строения. А химический анализ металлических капель укажет на географию происхождения металла, ведь каждое рудопроявление цветных металлов отличается неповторимым составом микропримесей.

Еще один объект раскопок — древнее захоронение. Из него специалисты УрФУ извлекли 34 стеклянных бусины, преимущественно жёлтого и бирюзового цветов. Где они были изготовлены, ещё предстоит установить, но уже сейчас, опираясь на полученные материалы, учёные делают вывод о том, что погребение относится ко времени, когда Сибирь вошла в состав Московского государства.