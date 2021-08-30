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Общество В России
(2005) | Фото: www.ural-chel.ru

Большинство пенсионеров получат выплату в 10 тысяч рублей 2 сентября

30,7 млн пенсионеров, пенсия которых зачисляется на банковскую карту, уже в четверг получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

Граждане, которые получают пенсию через "Почту России" (12,7 млн человек), получат 10 тысяч рублей в тот же день, что и пенсию.

Мишустин сообщил, что правительство направит более 454 млрд рублей на разовые выплаты пенсионерам. По его словам, важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей.

Напомним, президент Владимир Путин во время встречи с лидерами списка "Единой России" и представителями партии анонсировал различные меры поддержки россиян.

Всего разовую выплату получат 43 млн человек, это пенсионеры по старости (получают страховые пенсии), социальные пенсионеры, инвалиды и другие группы граждан.

Сообщалось, что пенсионерам не надо будет предоставлять никаких документов – средства будут перечислены в формате социального казначейства.

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Теги: пенсионеры, выплаты



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