Демографический перелом: население ЕС начало убывать

В 2020 году в Европе произошло эпохальное событие - население ЕС начало убывать. Чистая убыль составила 312 тыс. человек. До этого с 1960 года (с этого года Евростат собирает данные), а скорее всего, после окончания Второй мировой войны, население Европы непрерывно росло. Что происходит в Европе?

Демография Европы характеризуется низкой рождаемостью и малой смертностью, которая будто бы позволяет населению очень медленно, но все же расти за счет большой продолжительности жизни. И это якобы оптимальная демографическая модель, на которую и нужно равняться. Так считают некоторые и в России. Однако это работало, пока действовал эффект накопленного в предыдущие десятилетия демографического потенциала. Теперь он полностью исчерпан, и даже миграция не в силах перевесить "естественную" убыль населения, которая началась еще около десяти лет назад. Коронакризис только усилил эффект и приблизил наступление неизбежного, о чем мы писали еще пять лет назад.

С 2011 года численность населения ЕС-27 (без учета вышедшей Великобритании) увеличилась на 7,1 млн человек - это всего лишь 1,6%. При этом население 10 стран Восточной и Южной Европы сократилось, т.к. в них миграционный прирост был небольшой.

Убыль населения в 2020 году обусловлена как возросшей смертностью, так и уменьшением миграции. Так, "естественная" убыль в 2019 году составила почти 500 тыс. человек, а в 2020-м - свыше 1,1 млн. Миграционный прирост снизился за год с 1,3 млн до 800 тыс. Все это и ускорило перелом.

Интересно, что с 1985 года совокупный миграционный прирост ЕС составил 29 млн, что в 4 раза больше естественного прироста. А примерно с 1990 года население ЕС росло почти исключительно за счет мигрантов. Последней страной, где основная доля прироста формируется естественным движением населения, остается Ирландия. Это сохраняется за счет большой численности молодых из-за сравнительно высокой рождаемости в предыдущие годы, но тенденция тоже неумолима. Во всех остальных странах миграция или составляет больше половины общего прироста, или вовсе компенсирует "естественную" убыль. Так, в 2020 году естественная убыль населения сложилась в 19 странах ЕС-27.

Рождаемость в 2020 году снизилась до 9 на 1000 населения, или примерно до 1,5 ребенка на женщину (как в России). Самая низкая она в южных странах - Италии, Испании, Греции, Португалии.

Смертность в 2020 году возросла на 12% (в России на 18%), хотя очень неравномерно по странам.

Медианный возраст населения ЕС достиг 44 лет. То есть половина населения ЕС старше 44 лет (в России 40), что характеризует его как очень старое. Каждый пятый старше 65 лет. С начала века намного больше стало жителей старше 50 лет, и намного меньше - моложе 40.

Фактически для ЕС началась новая эпоха - убыли населения даже при значительной миграции. И скорее всего, убыль будет только нарастать. Предпосылок для иного сценария просто нет. Единственная альтернатива - резко увеличить миграцию, что только ускорит изменение расово-этнического облика Европы.