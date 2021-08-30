В Ростелекоме не исключили отключений интернета и электричества на выборах в Госдуму: "У нас очень большая страна"

Видеокамеры на избирательных участках на выборах в Госдуму продолжат работать даже в случае отключения электричества, сообщил на заседании ЦИК президент Ростелекома Михаил Осеевский. Его компания выступает оператором работы видеонаблюдения.

По словам Осеевского, в каждом центре общественного наблюдения будет находиться сотрудник Ростелекома и в штабах партий тоже.

Он предположил, что с работой камер может быть два вида инцидента. "Например, если строители копали и обрубили кабель, отключился интернет. Тогда камера начнет записывать видео на флешку, а потом эти данные подгрузятся в сеть при восстановлении связи", - рассказал глава Ростелекома.

Второй вариант инцидента – отключение электричества. В этом случае камера не отключится и перейдет на питание от автономного источника.

Осеевский предположил, что такие случаи "были и будут в этом году". "У нас огромная страны, почти 50 тыс. избиркомов, относиться к этому надо спокойно", - предупредил руководитель оператора.