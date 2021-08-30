В Москве видеонаблюдением охвачено 97% избирательных участков - Венедиктов

В Москве 97% избирательных участков охвачено видеонаблюдением. Глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов назвал это "тотальным наблюдением". Он отметил, что с появлением видеонаблюдения количество жалоб на нарушения на избирательных участках значительно сократилось.

По словам Венедиктова, видеонаблюдения нет в СИЗО, больницах, роддомах и определенных войсковых частях, связанных с государственной тайной.

В то же время он высказал сожаление на счет того, что в этот раз на федеральных выборах не будет "тотальной" трансляции в интернете, к которой раньше имел доступ любой человек.

В Москве наблюдать за выборами с помощью видеотрансляций будут 50 человек, средний возраст их – до 28 лет. на заседании Центризбиркома Венедиктов сообщил, что это связано с очень высокой нагрузкой и притупляющимся вниманием. Все наблюдатели будут сменяться каждые два часа на протяжении всех трех суток голосования. "Потому что утомительно смотреть 500 камер даже два часа. Вход будет свободный, круглосуточный, если будет очередь [на наблюдение] – будет очередь. Мы предложили почти 200 одномандатникам тоже наблюдать. Мы поставим им всем компьютеры", - отметил Венедиктов.

Всего центр общественного наблюдения Москвы запросил у ЦИКа порядка 650 аккаунтов для наблюдения на специальном портале.