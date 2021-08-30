В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку 84-летнего тренера, обвиненного ученицей в педофилии

В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку 84-летнего заслуженного тренера РФ по настольному теннису Николая Ражева, обвиненного ученицей в педофилии.

Инцидент произошел 18 февраля. Несмотря на то, что мать школьницы запретила дочери посещать занятия по настольному теннису, девочка все равно пришла на тренировку к Ражеву. Из-за отсутствия медицинской справки и разрешения от родителей тренер запретил ребенку заниматься, однако разрешил делать в зале домашнее задание.

Вскоре школьнице надоело только смотреть на тренировку, она начала мешать другим и вырывать ракетки из чужих рук, к чему специалист отнесся весьма строго и выгнал ребенка. После этого Николаю Ражеву предъявили обвинения в педофилии.

Как сообщил Накануне.RU адвокат Сергей Колосовский, пикетирование в поддержку Ражева состоится в это воскресенье, 5 сентября. Мероприятие начнется в 14:00 в сквере по улице Большакова (возле КРК "Уралец").

"Собираются родители, дети, спортсмены. Будут адвокаты. Планировали прийти до 100 человек", - рассказал Колосовский.

По его словам, администрация Екатеринбурга уведомлена о предстоящем пикете, мероприятие является законным.

Напомним, недавно Владимира Путина попросили прекратить дело уральского тренера, обвиняемого в педофилии.