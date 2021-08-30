Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных сайтов

Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных сайтов. Это произошло из-за иска подмосковных приставов.

Напомним, 2 июля в редакцию издания пришли приставы с постановлением о блокировке сайта информационного ресурса. Отмечалось, что приставы нагрянули без решения суда. Журналисты заявляли, что постановления не получали.

За день до этого у Readovka состоялся суд с депутатом Госдумы от "Единой России" Дмитрием Саблиным, где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте.

В прошлом году сайт СМИ также пытались заблокировать по иску Саблина. В итоге изданию выписали штраф в 50 тыс. рублей за отказ самостоятельно заблокировать свой сайт.