30 Августа 2021
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Общество В России
блокирование сайта, запрещенный сайт (2016) | Фото: securitylab.ru

Сайт Readovka внесли в реестр запрещенных сайтов

Сайт издания Readovka внесли в реестр запрещенных сайтов. Это произошло из-за иска подмосковных приставов.

Напомним, 2 июля в редакцию издания пришли приставы с постановлением о блокировке сайта информационного ресурса. Отмечалось, что приставы нагрянули без решения суда. Журналисты заявляли, что постановления не получали.

За день до этого у Readovka состоялся суд с депутатом Госдумы от "Единой России" Дмитрием Саблиным, где он потребовал удалить публикацию о принадлежащей ему яхте.

В прошлом году сайт СМИ также пытались заблокировать по иску Саблина. В итоге изданию выписали штраф в 50 тыс. рублей за отказ самостоятельно заблокировать свой сайт.

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Теги: Readovka, реестр запрещенных сайтов



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.07.2021 15:57 Мск В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке сайта


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