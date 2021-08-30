В Свердловской области вход в центр наблюдения во время выборов в Госдуму будет свободным и круглосуточным

В Свердловской области центр общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Госдуму будет транслировать работу 48 камер с избирательных участков одновременно. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, ЦОН в этом году расположится в помещении Дворца молодежи, на площади в 1 тыс. кв. м. Для наблюдателей будет организовано полноценное питание в стационарном кафе этого помещения. Вход в ЦОн будет свободным и круглосуточным.

Мерзлякова добавила, что сейчас общественная палата региона заключает соглашения с правозащитниками по поводу наблюдения. Уже подписаны соглашения с шестью правозащитными организациями, "которые трудно назвать лояльными".