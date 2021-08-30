30 Августа 2021
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Армия и ВПК Свердловская область
М-72 (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Экспонаты Музейного комплекса УГМК задействовали в реконструкции боя Ясско-Кишиневской операции

В реконструкции боя знаменитой Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны задействовали ходовые экспонаты Музейного комплекса УГМК. Реконструкцию провели в минувшую субботу в рамках форума "Армия-2021".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, на полигон "Свердловский" из Верхней Пышмы отправили два танка – Т-34 и Т-70, а также мотоцикл М-72 – все это ходовая техника выставочного центра "Парадный расчет". В этот раз историческую технику отправили в показательный бой.

Розыгрыш тактического эпизода знаменитой операции открылся с проезда мотоцикла. Им управлял участник реконструкции, одетый в форму разведчика. М-72 выпускался крупной серией с 1941 года и активно использовался именно в разведывательных подразделениях Красной армии.

М-72(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Следом за разведкой на тактическое поле вышли два раритетных танка.

По сценарию розыгрыша, один из танков был подбит вражеским диверсантом, но подошедшие подкрепления Красной армии не только отбили у немецких солдат обездвиженную машину, но и перешли в наступление.

Над вражескими укреплениями был водружен красный флаг.

Напомним, в выставочном центре "Парадный расчет" хранятся экспонаты Музейного комплекса УГМК, ежегодно в День Победы принимающие участие в праздничном шествии механизированной колонны.

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в состав Музейного комплекса входят три выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. В коллекции насчитывается порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Комплекс является одним из самых популярных историко-культурных центров Уральского региона, его гостями ежемесячно становятся более 20 тысяч уральцев, жителей соседних регионов, а также иностранных туристов.

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Теги: Музейный комплекс УГМК, реконструкция боя



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