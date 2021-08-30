Экспонаты Музейного комплекса УГМК задействовали в реконструкции боя Ясско-Кишиневской операции

В реконструкции боя знаменитой Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны задействовали ходовые экспонаты Музейного комплекса УГМК. Реконструкцию провели в минувшую субботу в рамках форума "Армия-2021".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК, на полигон "Свердловский" из Верхней Пышмы отправили два танка – Т-34 и Т-70, а также мотоцикл М-72 – все это ходовая техника выставочного центра "Парадный расчет". В этот раз историческую технику отправили в показательный бой.

Розыгрыш тактического эпизода знаменитой операции открылся с проезда мотоцикла. Им управлял участник реконструкции, одетый в форму разведчика. М-72 выпускался крупной серией с 1941 года и активно использовался именно в разведывательных подразделениях Красной армии.

Следом за разведкой на тактическое поле вышли два раритетных танка.

По сценарию розыгрыша, один из танков был подбит вражеским диверсантом, но подошедшие подкрепления Красной армии не только отбили у немецких солдат обездвиженную машину, но и перешли в наступление.

Над вражескими укреплениями был водружен красный флаг.

Напомним, в выставочном центре "Парадный расчет" хранятся экспонаты Музейного комплекса УГМК, ежегодно в День Победы принимающие участие в праздничном шествии механизированной колонны.

Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании – один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В настоящее время в состав Музейного комплекса входят три выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. В коллекции насчитывается порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Комплекс является одним из самых популярных историко-культурных центров Уральского региона, его гостями ежемесячно становятся более 20 тысяч уральцев, жителей соседних регионов, а также иностранных туристов.