Попытка номер два: в Перми вновь экспериментируют с "бескондукторной" системой оплаты проезда

В сентябре на четырех пермских маршрутах в тестовом режиме запустят бескондукторную систему оплаты проезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Она будет внедрена на автобусах №4, №59, №80 и трамвае №8. Это связано с кадровым дефицитом, который в последнее время испытывают автотранспортные предприятия города. Глава дептранса Перми Анатолий Путин сообщил, что мэрия готова рассмотреть вариант поэтапного перехода на данную систему оплаты проезда.

"Для перехода транспорта на новую систему оплаты проезда необходимо решить несколько организационных и технических вопросов. В частности, необходимо доработать возможность предоставления пересадки в электронном виде, ввести в эксплуатацию стационарные валидаторы на всём городском пассажирском транспорте, а также наладить систему управления контролерами", – отметил он.

Напомним, в начале года эксперимент по "бескондукторной" работе проходил на двух автобусных (№№4 и 80) и одном трамвайном маршруте (№6). За два месяца, что длился эксперимент, по этим маршрутам проехали 1,5 млн пассажиров. По итогам тестового периода были выявлены моменты, требующие доработки. В частности, выяснилось, что более 60% пассажиров воспользовались валидаторами, еще 17% ездили "зайцами".

Во время эксперимента выяснилось, что надо перевести систему пересадок в электронный формат – через транспортную карту. Это позволит существенно упростить процесс фиксирования пересадки: для этого будет достаточно повторно приложить свой проездной с валидатору в новом автобусе, полагают в администрации. Также стало значительно меньше пассажиров, которые платят за проезд наличными, - таких к концу испытаний оказалось 12%. Контролеры "Гортранса" выяснили, что 42% "зайцев" столкнулись с техническими трудностями при безналичной оплате.

В департаменте транспорта отмечают, что пилотный запуск можно назвать успешным, поскольку полученные за этот период данные подтвердили прогнозные расчеты.