30 Августа 2021
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Экономика Свердловская область
АО &quot;Уралэлектромедь&quot;, УГМК, катодная медь (2021) | Фото: пресс-служба АО &quot;Уралэлектромедь&quot;

УГМК перевыполняет план программы трансформации. Экономический эффект исчисляется миллиардами рублей

В первом полугодии 2021 года УГМК перевыполнила план программы трансформации на 25%. Десять предприятий компании совместными усилиями принесли экономический эффект 6,9 млрд руб. при ожидаемых 5,5 млрд руб. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГМК.

Как пояснили в компании, добиться такого результата удалось благодаря слаженной работе команд на производственных площадках, а также реализации дополнительных проектов, которые не были включены в первоначальный план, но появились по инициативе руководителей предприятий.

Всего коллективы предприятий, где идут операционные улучшения, разработали и реализовали около 600 инициатив, направленных на повышение производительности и сокращение затрат. За прошедший год инициативы, разработанные в рамках программы трансформации УГМК, принесли 3,8 млрд руб. экономического эффекта. В 2021 году ожидаемый экономический эффект должен составить более 12 млрд руб.

Сотрудники, которые участвовали в разработке и реализации инициатив, получили дополнительные премии. Как и ранее, пять процентов от суммы достигнутого экономического эффекта возвращается на премирование персонала. Размер премиального фонда составил 397 млн руб., премированы около 18 тыс. работников.

Во втором квартале одну из самых внушительных с точки зрения экономического эффекта инициатив – 73 млн руб. – реализовали на "Уралэлектромеди", где сумели снизить количество внеплановых ремонтов.

"Одна из целей корпоративной Стратегии УГМК – к 2025 году увеличить доходность компании на 60% по сравнению с 2020 годом. Достичь этой цели помогает ключевая стратегическая инициатива – программа операционной трансформации", – рассказал Джахангир Махмудов, директор по трансформации УГМК.

Напомним, как сообщалось ранее, АО "Уралэлектромедь" было признано победителем XVIII Отраслевого конкурса "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" в номинации "Природоохранная деятельность и ресурсосбережение" по итогам 2020 года. На всех трех промплощадках ОА "Уралэлектромеди" внедрены природоохранные и ресурсосберегающие технологии, установлены современные очистные устройства и сооружения, что позволило ещё в 2007 году достичь предельно допустимых нормативов выбросов. Примером внедрения передовых природоохранных технологий служит новый цех электролиза меди, введенный в эксплуатацию в 2012 году. В цехе предусмотрен централизованный сбор и очистка отходящих газов, система вентиляции и рекуперации тепла, укрытие ванн для снижения выноса аэрозолей в атмосферу.

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Теги: УГМК, трансформация



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