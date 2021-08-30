Дачную амнистию предлагают продлить до 2031 года

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что в Госдуму внесен законопроект о продлении "дачной амнистии" до 2031 года.

Новые нормы позволят легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса России, то есть до 14 мая 1998 года, на земельных участках, в отношении которых у граждан отсутствуют правоустанавливающие документы, передает ТАСС.

Дачной амнистией также смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Для этого нужно предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что гражданин унаследовал имущество бывшего владельца дома.

В апреле сообщалось, что Росреестр готовит законопроект, который может упростить дачную амнистию и продлить ее бессрочно. Так, согласно предложениям ведомства, оформление прав собственников на землю по документам старого образца может стать проще.

С 2006 года дачной амнистией воспользовались более 14 млн заявителей. По подсчетам властей, многие россияне, имеющие на нее право, до сих пор не воспользовались им.

Ранее дачная амнистия была продлена до 2026 года, в прошлом году ее расширили и усложнили. Также в этом году стартует гаражная амнистия, которая поможет узаконить россиянам свои гаражи, не учтенные раньше.