30 Августа 2021
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Общество В России
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Количество домашних животных у россиян могут ограничить

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов заявил, что гражданам России вскоре установят максимально допустимое число домашних питомцев. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разрабатывают соответствующую поправку в закон "Об ответственном обращении с животными".
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"Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности", - сказал Черкасов.

Основанием для таких ограничений называются случаи, когда некоторые жители разводят у себя дома огромное число животных, чем мешают соседям. В Санкт-Петербурге даже раскопали, что до сих пор не отменено решение исполкома Ленинградского городского Совета народных депутатов 1982 года, по которому одна семья не может иметь больше одной кошки и собаки.

Председатель Комитета регионального парламента по законодательству Денис Четырбок отмечает, что необходимо исключить возможность функционирования питомников в жилых домах. При этом в регионах нормы могут отличаться, ведь условия везде разные. Регионы должны иметь право определять их сами.

Не все считают эту идею правильной. Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выразил категорическое несогласие.

По данным компании Mars Petcare, численность домашних животных у россиян резко выросла в последние годы (почти на четверть) и в настоящее время составляет 63,5 млн. Домашние животные есть в 59% российских домохозяйств. Интересно, что в последние годы параллельно идет и резкое падение рождаемости. Домашние животные заменяют людям детей?

Особенность ситуации в том, что таким законом государство может дополнительно вмешаться в частную жизнь граждан.

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Теги: домашние, животные



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