МИД РФ ожидает нового наплыва беженцев из Афганистана в Европу

В МИД РФ заявили о новом наплыве беженцев из Афганистана в Европу. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что этот процесс можно будет контролировать, поскольку сейчас ситуация не такая паническая, как ее расписывали на Западе.

По словам Кабулова, его "очень удивило" заявление Управления комиссара по делам беженцев ООН о том, что 500 тысяч афганцев собирается покинуть страну.

Ранее президент Центра диаспор Афганистана в России Гулам Мохаммад Джалал заявил, что основной наплыв беженцев и мигрантов ждет Узбекистан и Таджикистан – в эти страны могут приехать "тысячи людей". А уже из этих среднеазиатских республик какая-то часть афганцев может добраться и до России.

Он добавил, что многие афганцы хотели бы уехать в Россию, но технической возможности вывезти их пока нет.