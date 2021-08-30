30 Августа 2021
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Общество Свердловская область
герой России Роман Шадрин (2012) | Фото: Накануне.RU

Свердловское правительство выразило соболезнования в связи со смертью Романа Шадрина

Правительство Свердловской области выразило соболезнования друзьям, сослуживцам и родственникам Героя России Романа Шадрина.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в телеграмме говорится, что уход из жизни Романа Александровича - это тяжкая утрата для Свердловской области.

"Мы потеряли сильного, мужественного, волевого человека, яркого общественного деятеля, верного патриота Отчизны. Роман Шадрин многие годы посвятил защите интересов Отчества: служил в группе советских войск в Германии, в 1990-е годы участвовал в операциях по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской республики. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, указом президента России Роману Александровичу Шадрину было присвоено звание Героя РФ", - говорится в телеграмме.

Генерал-майор запаса и экс-директор парка Маяковского в Екатеринбурге скончался в госпитале Росгвардии на 55-м году жизни из-за проблем со здоровьем. У Шадрина осталась жена и пятеро детей.

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Теги: Шадрин, соболезнования, правительство



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Ранее 30.08.2021 08:28 Мск Скончался Герой России и бывший директор ЦПКиО Роман Шадрин


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