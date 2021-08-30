Озвучена дата начала отопительного сезона в социальных учреждениях Ямала

К 1 сентября коммунальщики дадут тепло во все социальные объекты Ямала, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты автономного округа должны быть обеспечены теплом к 1 сентября. В жилые дома ямальцев тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже +8°С в течение пяти дней", - сообщил заместитель директора департамента Денис Марков.

Также в штатном режиме проходит завоз топливных ресурсов для предприятий жилищно-коммунального комплекса. На сегодняшний день на Ямал завезено порядка 63% нефтепродуктов, 54% угля и 100% дров.