30 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
отопительный сезон (2016) | Фото:Накануне.RU

Озвучена дата начала отопительного сезона в социальных учреждениях Ямала

К 1 сентября коммунальщики дадут тепло во все социальные объекты Ямала, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса.

"Детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты автономного округа должны быть обеспечены теплом к 1 сентября. В жилые дома ямальцев тепло начнет поступать по мере того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже +8°С в течение пяти дней", - сообщил заместитель директора департамента Денис Марков.

Также в штатном режиме проходит завоз топливных ресурсов для предприятий жилищно-коммунального комплекса. На сегодняшний день на Ямал завезено порядка 63% нефтепродуктов, 54% угля и 100% дров.

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Теги: отопительный сезон, Денис Марков



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