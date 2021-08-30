Главврач "ковидной" больницы в Коммунарке прибыл в Югру с двухдневным визитом

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ с двухдневным визитом.

Как сообщает "Югра-ТВ" свой визит в автономный округ Проценко начал со встречи с медиками и представителями властями автономного округа, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи. Особое внимание во время встречи уделялось теме вакцинации. Проценко заявил, что вакцинация от коронавируса должна стать сезонной, как и от гриппа. Также Проценко поделился столичным опытом по снижению нагрузки на реанимационное отделение.

После сеанса ВКС Проценко вместе с главой депздрава Югры посетил "ковидный" госпиталь.

Затем он встретится с губернатором Югры Натальей Комаровой и со студентами ханты-мансийской медицинской академии.

31 августа Проценко осмотрит плавучую поликлинику на базе теплохода "Николай Пирогов" в Сургутском район, "ковидный" госпиталь сургутской ОКБ и окружной кардиологический диспансер.