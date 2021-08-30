Главврач "ковидной" больницы в Коммунарке прибыл в Югру с двухдневным визитом

30 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Денис Проценко (2020) | Фото: gkb40dzm.ru

Главврач "ковидной" больницы в Коммунарке прибыл в Югру с двухдневным визитом

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ с двухдневным визитом.

Как сообщает "Югра-ТВ" свой визит в автономный округ Проценко начал со встречи с медиками и представителями властями автономного округа, которая прошла в режиме видеоконференцсвязи. Особое внимание во время встречи уделялось теме вакцинации. Проценко заявил, что вакцинация от коронавируса должна стать сезонной, как и от гриппа. Также Проценко поделился столичным опытом по снижению нагрузки на реанимационное отделение.

После сеанса ВКС Проценко вместе с главой депздрава Югры посетил "ковидный" госпиталь.

Затем он встретится с губернатором Югры Натальей Комаровой и со студентами ханты-мансийской медицинской академии.

31 августа Проценко осмотрит плавучую поликлинику на базе теплохода "Николай Пирогов" в Сургутском район, "ковидный" госпиталь сургутской ОКБ и окружной кардиологический диспансер.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Денис Проценко, Коммунарка, визит в Югру



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.08.2021 14:27 Мск Главврач Коммунарки на следующей неделе приедет в Югру с двухдневным визитом


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети