Вакцины от коронавируса не прошли всех испытаний на безопасность, - академик РАН

Ни одна из вакцин от коронавируса не прошла всех необходимых испытаний на безопасность, поэтому об их долгосрочных последствиях никто не знает. Об этом заявил советский и российский микробиолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

"Конечно, они не прошли полностью все исследования и на безопасность, и на эффективность. Особенно, когда их стали применять для широкого круга людей и с хроническими болезнями, и пожилых, и молодых", - сказал он "Ура.ру".

По этой причине существует острая необходимость открыто публиковать поступающие данные о влиянии вакцин на организм человека, причем и в доступной форме, и в научных публикациях, добавил Зверев.

Ранее он отмечал, что речь идет об использовании на людях новых генно-инженерных технологий, которые испытали очень быстро. В то время как ранее была практика запускать вакцину в оборот не меньше, чем после пяти лет исследований.

"Вводить в человеческий организм нуклеиновую кислоту – никто не знает, чем это закончится. Такие вакцины широко ранее не использовались. Отдаленных последствий мы не знаем", – сказал он.

Напомним, статистики побочных эффектов от вакцинации в России не ведется, как не публикуется и статистика по болезням, госпитализациям и смертям вакцинированных с ковидом. В печать попадают только обрывочные сведения, призванные показать высокую эффективность вакцин. Но эти результаты, как правило, препарированные. Так, недавно сообщалось, что полный курс вакцинации от коронавируса защищает от госпитализации на 81%, хотя статья с результатами исследований не была опубликована. А вот данные препринта, опубликованные в СМИ, позволяют рассчитать, что эффективность вакцинации в предотвращении госпитализации 66%, то есть риск занижен почти в два раза (19% вместо 34%).