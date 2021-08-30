30 Августа 2021
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Политика В России
Дистанционное электронное голосование. (2020) | Фото: пресс-служба Центральной избирательной комиссии России

Проверять электронных избирателей на выборах будет одна комиссия выборочным обзвоном

На выборах в Госдуму в сентябре проголосовать онлайн можно будет в семи регионах, включая Москву. Как отмечает РБК, это первые выборы с применением дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в таком масштабе.

По данным издания, проверить, что через аккаунты голосуют реальные избиратели, комиссия может их выборочным обзвоном.

При этом, как сообщил электоральный эксперт Дмитрий Нестеров, сложность такой проверки заключается в небольшом числе избиркомов: в Москве с потенциально 4,5 млн электронных избирателей создана всего одна комиссия по ДЭГ. При недостатке контроля можно относительно незаметно включить до 20% виртуальных электронных избирателей, считает эксперт.

Ранее Центральная избирательная комиссия скептически отнеслась к идее распространить ДЭГ на всю страну. Председатель ЦИКа Элла Памфилова ответила, что в ДЭГе могут быть выявлены неучтенные моменты, "баги", технология еще сырая.

В начале августа сообщалось, что только в одной Москве подано более 300 тыс. на участие в ДЭГ (данные главы Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице, главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова). Впрочем, как ранее отмечала сама Памфилова, в остальных регионах цифры гораздо, гораздо скромнее.

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Теги: электронные избиратели, дэг, выборы



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