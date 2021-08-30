Чистая выручка "Уралкалия" в первом полугодии 2021-го выросла на 8% до $1,15 миллиона

ПАО "Уралкалий", один из крупнейших мировых производителей калия, опубликовало промежуточную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 г., сообщили Накануне.RU в организации.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 г., выручка выросла на 10% и составила $1,46 млн, чистая выручка выросла на 8% и составила $1,15 млн, EBITDA выросла на 31% и составила $748 млн, рентабельность по EBITDA составила 65%. Кроме того, денежная себестоимость реализованной продукции составила $35,3 за т, а средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA выросла на 14% до $193. Также по сравнению с аналогичным периодом ушедшего года, объём производства вырос на 19% до 6,2 млн т хлористого калия, а объём продаж снизился на 2% до 6 млн т хлористого калия.

Ключевыми корпоративными событиями первого полугодия 2021 г. стали состоявшееся в мае годовое общее собрание акционеров "Уралкалия", где принято решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям компании по итогам 2020 г., а также то, что в июне "Уралкалий" впервые в своей истории и первым среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму $1,25 млн.

"Постепенное восстановление спроса на основных рынках потребления продукции "Уралкалия" на фоне общего роста цен на хлористый калий позволило компании показать хорошие финансовые показатели по итогам отчётного периода. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему остаются сильными, и мы полагаем, что рыночная конъюнктура во второй половине 2021 г. продолжит улучшаться", - сказал гендиректор компании Виталий Лаук.

Отметим, в первой половине 2021 г. рост цен и спроса на мировом калийном рынке оказал позитивное влияние на основные финансовые результаты "Уралкалия", в частности, выручку и EBITDA. Чистая прибыль компании в отчётном периоде составила $535 млн. Существенный рост этого финансового показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого г. произошёл, в основном, в результате разнонаправленного эффекта от курсовых разниц и переоценки деривативов, а также за счет увеличения операционной прибыли. Чистая задолженность компании, по состоянию на конец июня 2021 г., составила $4,49 млн. В 2021 г. "Уралкалий" продолжает реализацию инвестиционной программы по расширению производства. Среди основных проектов можно отметить строительство Усть-Яйвинского рудника, нового рудника Соликамск-2 (Южный рудник Соликамск-2) и другие. Компания реализует программы совершенствования технологий, снижения издержек, а также замены оборудования на более производительное.

"Уралкалий" продолжает проводить комплексный мониторинг ситуации на рудниках Березники-1 и Соликамск-2, а также работы по закладке отработанного шахтного пространства на всех действующих рудниках. Все активности проводятся в штатном режиме согласно графику. По ожиданиям компании, объём мировых поставок хлористого калия по итогам 2021 г. составит 70-71 млн т.