30 Августа 2021
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Политика Свердловская область В России
Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев вернулся на первые позиции рейтинга "Губернаторы под ударом"

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вернулся на первые позиции рейтинга "Губернаторы под ударом", который составляет Telegram-канал "Незыгарь".

По итогам минувшей недели Куйвашев занял в рейтинге первое место. По мнению авторов канала, на это повлияли невнятная предвыборная кампания "Единой России" и лесные пожары в регионе.

"Куйвашев, фактически, занимается собственным самопиаром, что усиливает раздражение в Москве. К думским выборам Свердловская область подходит со значительным уровнем социального недовольства и протестными настроениями, что чревато для Куйвашева мультипликацией негатива и электоральными скандалами в сентябре", - пишет "Незыгарь".

Евгений Куйвашев(2021)|Фото: Накануне.RU

Также канал отмечает, что лесные пожары в области "продемонстрировали очередные управленческие провалы губернатора".

"Пришлось перекрывать федеральную трассу, а по количеству возгораний Свердловская область обогнала Якутию. Куйвашев усиленно ищет крайних в своем окружении и публично заявляет о готовности наказать допустивших провалы, пытаясь банально отвести от себя ответственность. Возмущение местных жителей вызвало и отсутствие губернатора в регионе в сложный момент", - добавляют составители рейтинга.

Напомним, что по факту пожаров в свердловских лесах возбуждено уже несколько уголовных дел.

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Теги: Куйвашев, рейтинг, Губернаторы под ударом



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